Eğlence

Songül Öden, Tarabya Sahili'nde yürüyüş yaparken görüntülendi. Basın mensuplarına selam veren Öden, yürüyüşünün sonuna geldiğini ve aracının yaklaştığını belirterek, "ileride trafiği bekletmeyeyim" diyerek durumu özetledi.

Her şeyin yolunda olduğunu söyleyen oyuncu, yeni projeleri değerlendirme aşamasında olduğu bilgisini paylaştı. Öden daha sonra oradan ayrıldı. Bakalım yeni projelerle karşımıza ne zaman çıkacak?