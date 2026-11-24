Eğlence

Özlem Kaymaz ve mimar Abdullah Burnaz, uzun yıllar süren hikâyelerini iş dünyasına taşıdı. Öğrencilik yıllarında Ayvalık'ta başlayan ve platonik kalan ilişkileri, geçen yaz aşka dönüştü. Çift, bu birlikteliği şimdi İstanbul'da ortak bir danışmanlık şirketi kurarak taçlandırdı.

Amsterdam'da yaşayan Özlem Kaymaz'a yakın olmak için orada da ofis açan Abdullah Burnaz'ın bu hamlesi, takipçileri arasında evlilik beklentisi yaratmıştı. Ancak beklenen nikâh yerine gelen şirket ortaklığı haberi, Kaymaz'ın esprili yorumuyla dikkat çekti. Yeni ortaklıklarını şakayla karışık anlatan Kaymaz, "Bu yaştan sonra bebek yapamayacağımız için şirket yaptık" dedi.

Sizce aşkı şirkete dönüştürmek, nikâh masasından daha mı havalı?