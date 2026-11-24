Eğlence

Kobra Murat, oğlu Yiğithan'ın evlilik yolundaki ilk adımı olan nişan merasimiyle aile saadeti yaşadı. Gelin evine giden Kobra Murat ve ailesi, kapıda karşılandıkları sırada eğlenceli anlar yaşadı.

Müstakbel gelin Melisa Karaboyacı kapıyı açar açmaz cebinden bir tomar dolar çıkaran Kobra Murat, paraları genç kızın üzerine saçtı. Bu sırada gelinine "Dolarlı yaşa babam, altınlara basacaksın babam, yazlıkların kışlıkların olacak. Paşa gibi kocayı kapmışsın" diyerek seslendi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, Melisa Karaboyacı'nın kolundaki altın bilezikler de hemen dikkat çekti.

Nişan kutlamasındaki bu şov, sanatçının geçmişteki mal varlığı açıklamalarını da tekrar gündeme getirdi. Gerçek adı Murat Divandiler olan sanatçı, daha önce konuk olduğu bir programda günde 21 saat çalışıp sadece üç saat uyuduğunu anlatmıştı. Mal varlığıyla ilgili konuşurken 2 altın kasası, içinde 18 kilo altın, 18 evi ve 4 yazlığı olduğunu söyleyen sanatçı, hepsinin alın teri olduğunu belirtmişti.

Kobra Murat lakabının hikayesi ise terzilik yaptığı döneme dayanıyor. Zengin bir müşterisi için diktiği kostüm sonrası davet edildiği bir düğünde yaptığı 'kobra' şovuyla bu ismi almaya başladı. Hatta 'Keskin Makas' olan dükkanının adını 'Romanların Cemil İpekçi’si Kobra Murat' olarak değiştirdi. Seda Sayan tarafından bir defilede keşfedilen Murat Divandiler, sonrasında şarkıcılığa ve sahne şovlarına yöneldi.

Altınlar, dolar paketleri, evler... Biz ancak bir tane yazlığa hayal kuruyoruz, adamlar resmen altın kasasıyla yaşıyor!