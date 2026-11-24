Eğlence

Sunucu ve oyuncu Seray Sever, eşi Eray Sünbül ve ikiz kızları Alya ile Sofia ile birlikte objektiflere yansıdı. Projeleri nedeniyle İstanbul'a gidip gelen ama asıl yaşamını Bodrum'da sürdüren Sever, çalışma temposunun oldukça yoğun olduğunu anlattı.

Ailesiyle yemek yedikten sonra basın mensuplarıyla konuşan ünlü isim, zamanının büyük kısmının uçak yolculuklarıyla geçtiğini söyledi. İkiz kızlarının büyümesiyle birlikte çalışma temposunu koruduğunu belirten Sever, "İkizler büyüdü. Çekimler için Bodrum'dan İstanbul'a gidip geliyorum. Haftanın dört günü havadayım. Bugün ailemle birlikte geldik" ifadelerini kullandı.

Seray Sever, 2018 yılında dört yıl süren birlikteliğinin ardından Eray Sünbül ile evlenmişti. Kendisiyle arasında 10 yaş fark bulunan Sünbül ile mutlu evliliğini sürdüren Sever, Nisan 2022'de ikiz kızları Alya ve Sofia'yı dünyaya getirerek ilk kez anne oldu.

Bodrum'daki evinin bahçesine kızları için mini havuz kuran ve onlarla geçirdiği eğlenceli anları sosyal medyadan paylaşan Sever, ailesiyle tekne tatiline çıktığı doğal karelerle de takipçilerinin ilgisini çekmişti.

Uçakla yaşamak mı? Gerçekten çok yorucu görünüyor, biz ancak hafta sonu kaçamaklarında yoruluyoruz!