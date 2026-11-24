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Hatice Aslan, Haluk Bilginer'in geçmişteki bir açıklamasının yeniden gündeme gelmesini eleştirdi. Bazı sözlerin cımbızla çekilerek sunulmasına üzüldüğünü belirten Aslan, açıklamaların önündeki ve arkasındaki detaylara bakılması gerektiğini savundu. Ferzan Özpetek ve Fatih Akın gibi İtalya ve Almanya'da yönetmenlik yapan isimlerin durumunun farklı olduğunu belirterek, Bilginer'in zaten "Türk sineması" ifadesini kullandığını söyledi ve bu tartışmaların gereksiz olduğunu ekledi.

Haluk Bilginer'in ismini anarken bile dikkatli konuşmak gerektiğini söyleyen oyuncu, Bilginer'in özel bir insan olduğunu vurguladı. Konunun tartışılmasının kendisini utandırdığını ve bu durumun ayıp olduğunu belirten Aslan, Bilginer'le yan yana dururken "destur çekmemiz gerektiğini" düşündüğünü ifade etti.

Mahir Günşiray da konuyla ilgili Haluk Bilginer ile görüştüğünü açıklayarak destek verdi. Bilginer'in birçok röportajında "Türk sineması" dediğini bildiklerini söyleyen Günşiray, tartışma konusu olan sözlerin 14 yıl önceki bir röportajda geçtiğini hatırlattı. Söz konusu ifadelerin, o günkü ortamda Kürt ya da Ermeni bir yönetmenin kendisini Türk sineması değil de Türkiye sineması içerisinde görmesi üzerinden anlatıldığını belirtti. Günşiray, mevcut durumun "çok yapay bir gündem" olduğunu savunarak Bilginer'in çok güçlü olduğunu ve her şeyin üstesinden geleceğini söyledi.