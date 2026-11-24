Eğlence

Popstar Türkiye, 2000'li yıllarda yayınlandığı dönemde müzik dünyasına pek çok yeni isim kazandırmıştı. Yarışma, yalnızca yarışmacıların sesleriyle değil, jüri üyelerinin yorumları ve sahnede yaşananlarla da uzun süre konuşulmuştu. Programda Abidin, Firdevs, Bayhan ve Aydan Kaya gibi isimler hafızalara kazınmıştı.

Aydan Kaya: Popstar önümüze ket vurdu

Yarışmanın öne çıkan isimlerinden Aydan Kaya, müzik çalışmalarının yanı sıra oyunculuk alanında da kendine yer buldu. Bir üniversitenin oyunculuk bölümünden mezun olan ve çeşitli dizilerde rol alan Kaya, geçmişe dönme şansı olsa neleri değiştireceğini açıkladı. Popstar'ın kendisine çok şey kazandırdığını ve farklı insanlarla tanışmasını sağladığını kabul eden Kaya, buna rağmen kariyer yolculuğunda yarışmanın önüne engel çıkardığını düşünüyor.

Kaya, bu konudaki pişmanlığını "Popstar'a girmezdim. Kötü bir yarışma değildi, çok insan tanıdım, çok şey kazandırdı ama Popstar'a girmezdim. Çünkü ben zaten Popstar'a katılmasaydım yolum daha açık olurdu. Popstar bizim önümüze ket vurdu" sözleriyle anlattı. Yaftalandıklarını belirten sanatçı, insanların 'Popstar'a girdi ya' diye düşündüğünü, oysa durumun öyle olmadığını söyledi. Asıl eğitiminin şarkıcılık değil, oyunculuk olduğunu hatırlatan Kaya, yıllar önce geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan bu süreci artık farklı bir gözle değerlendiriyor.

Birinci olan Abidin Özşahin'den hayat dersleri

Yarışmayı birincilikle tamamlayan Abidin Özşahin ise yıllar içindeki fiziksel değişimi ve seçtiği yeni hayatla dikkat çekiyor. Yarışmaya başvuru sürecini anlatan Özşahin, İstanbul'da yaşadığı bir albüm macerasının imkansızlıklar nedeniyle iptal olması üzerine Adana'ya yeni geldiğini belirtti. Adana'da Popstar haberini alınca hemen başvurmuş; derdinin birinci olmak değil, sadece müzik sektörüne girmek olduğunu söylemiş. Ancak yıllar sonra bu sektörün göründüğü gibi olmadığını fark ettiğini anlattı.

Şampiyon olduktan sonra müzik sektöründe süreklilik sağlayamayan Özşahin, bu durumun nedenini analiz ediyor. Yarışmaların birçok kişiye dezavantaj sağladığını savunan Özşahin, başarının devamının tamamen sözleşmeli olunan yapımcıya bağlı olduğunu belirtti. Star olamayacak birinin ne yaparsa yapsın başarılı olamayacağını söyleyen Özşahin, bir süre sonra hayatında daha gerçekçi şeyler yapmaya karar vererek Ankara'ya yerleşmiş.

Şöhretin hızı ve kurumsal hayatın gerçekleri

20 yıl önce sokaklarda yürüyemeyecek kadar ünlü olduğunu belirten Abidin Özşahin, hızlı gelen şöhretin ilgisinin de aniden kesilmesinin doğanın kanunu olduğunu ifade etti. Bu süreçte yaşadığı zorlukların ve önünü göremediği anların hayata daha gerçekçi bakmasını sağladığını söyleyen Özşahin, her zaman B, C ve D planlarının olduğunu vurguladı. Yarışmalar sonrası bunalıma giren, hatta intiharı düşünen insanlar olduğunu söyleyen Özşahin, aile ve dostların önemine dikkat çekerek kendisinin bu konuda şanslı olduğunu ekledi.

Şu an profesyonel hayatına Ankara'da devam eden Özşahin, 2017 yılında kendi şirketini kurduğunu açıkladı. Yarışma sonrası bir süre reklam müzikleriyle ajanslara çalıştıktan sonra marka stratejileri ve kurumsal firmalara marka danışmanlığı hizmeti vermeye başladı. Kurumsal kimliğiyle toplantılara katılırken insanların kendisini önce isim benzerliği sanmasıyla karşılaştığını anlatan Özşahin, yüz yüze geldiklerinde "Sizi bir yerden çıkarıyorum ama nereden? Siz Popstar yarışmasına katılmadınız mı?" sorularıyla karşılaştığını anlattı.

Meslek olarak makas değiştirdiğini söyleyen Özşahin, bu geçişi ani bir savrulmayla değil, desteklerle yaptığını belirtti. Hatta bazı durumlarda geçmişteki şöhretinin kapıları kendisine daha kolay açtığını itiraf etti. Özşahin, bu yarışmaların sadece bir platform olduğunu ve birçok farklı dinamiği bulunduğunu söyledi.