Eğlence

Yaprak Dökümü'ndeki Oğuz karakteriyle tanıdığımız Tolga Karel, Amerika'dan paylaştığı yeni bir kareyle takipçilerini sevindirdi. Sosyal medya hesabında 'My boys' (Benim oğullarım) notuyla paylaştığı fotoğrafta oğulları yan yana poz veriyor. Çocuklarını gözlerden uzak tutmaya özen gösteren Karel'in bu paylaşımı, hayranlarının merakını yeniden canlandırdı.

Karel, Türkiye'deki oyunculuk kariyerine ara verip ABD'ye taşındıktan sonra hayatına tır lojistiği alanında çalışarak devam etti. Daha önce manken Günay Musayeva ile evli olan oyuncu, 2016 yılında Sarah Scott ile dünya evine girmişti. Aileyle ilgili paylaşımları her seferinde çocuklarına olan ilgiyi artırsa da, oğullarının son hali bu paylaşımla ortaya çıktı. Hatta daha önce küçük oğluyla kitap okurken paylaştığı bir fotoğraf, takipçileri tarafından babasına çok benzediği şeklinde yorumlanmıştı.

Ancak ailedeki spor tutkusu beklenmedik bir yönden geldi. Karel, büyük kızı Mia'nın yeşil sahalardaki başarısını anlatırken, ailede bir futbolcu çıkacaksa bunun Mia olacağını hiç düşünmediğini belirtti. Forvet olarak sahaya çıkan Mia'nın her maçta en az iki gol attığını belirten Karel, paylaşımına 'Forvet Mia!' notunu düştü. Kupasıyla poz veren Mia'nın fotoğrafı da büyük ilgi topladı.

Oğullarının ise futbolla hiçbir ilgisi yok. Karel'in anlattığına göre iki oğlu, maç izlemeye bile tahammül edemiyor. Tolga Karel, Amerika'da kurduğu bu sıcak aile düzenini sosyal medyadaki paylaşımlarıyla göstermeye devam ediyor.