Eğlence

Rockstar Games tarafından geliştirilen ve 19 Kasım'da piyasaya sürülen Grand Theft Auto VI (GTA 6), dünya çapında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Teknoloji dünyasının ünlü isimlerinden Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov da bu popülerliğe kayıtsız kalmadı.

Durov, 22 Kasım 2026 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oyunun gerçekçiliğini esprili bir dille eleştirdi. Oyunun başkarakterleri Jason ve Lucia'nın suç dünyasındaki maceralarına değinen Durov, "GTA VI'ın en gerçekçi olmayan yanı, Jason ve Lucia'nın tek bir Telegram grubu bile kurmadan koca bir suç operasyonunu yürütmeleri" diyerek kendi uygulamasına göz kırptı.

Durov'un bu şakası sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı oldu. Rus iş insanı Pavel Durov, 2006'da VKontakte'yi kurduktan sonra 2013'te ağabeyi Nikolay Durov ile birlikte Telegram'ı geliştirdi. Dubai merkezli olan uygulamanın kurucusu, Forbes'un 2025 milyarderler listesinde 17,1 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 118'inci kişisi olarak yer almıştı.

Şaka bir yana, koca suç imparatorluğunu grup kurmadan yönetmek gerçekten biraz eski kafa kalmış olabilir değil mi?