Eğlence

Hollywood yıldızı Will Smith'in ABD'nin Calabasas şehrindeki 42 milyon dolarlık malikanesi 23 Kasım sabahı alevler içinde kaldı. 150 dönümlük arazide yer alan evin yandığına dair gelen ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Evin önünde çok sayıda acil müdahale aracının bulunduğu görüldü.

Will Smith ve eşi Jada Pinkett Smith'in ortak evi aslında yangınlarla arası pek iyi olan bir yer. 2021 yılında da evde yangın çıkmış, o dönem bodrum katında başlayan alevler sonrası eve tadilat yapılmıştı. Hatta o süreçte bir itfaiyecinin tedavi edildiği ancak herkesin durumunun iyi olduğu bildirilmişti. Ayrıca çift, geçen yıl yaşanan yıkıcı Palisades orman yangınında alevler eve ulaşmasa da evi tahliye etmek zorunda kalmıştı.

Smith, söz konusu malikanenin arazisini 2003 yılında satın almıştı. Altı yatak odalı ve 13 banyolu evin inşaatı 2010'da tamamlandı. Ünlü oyuncu, inşaatın tamamlanmasından bir yıl sonra evi 42 milyon dolara satışa çıkarmış ancak daha sonra vazgeçip mülkü elinde tutmaya karar vermişti.

Özel hayatındaki hareketlilik de malikanedeki yangınlar kadar konuşulmuştu. 2023 yılında, Will ve Jada Pinkett Smith'in yıllardır gizlice ayrı yaşadıkları ancak etkinliklere beraber katılmaya devam ettikleri ortaya çıkmıştı. Temmuz ayında ise çiftin iki yıl önce yeniden bir araya geldiği öğrenildi. 1997'den beri evli olan çift, cumartesi günü nadir görülen bir aile gezisiyle manşetlere çıkmıştı; Will Smith, iki oğlu, şimdiki eşi Jada Smith ve eski eşiyle birlikte restoranda ailece yemek yerken görülmüştü.

Kader mi yoksa şanssızlık mı bilmiyoruz ama bu ev resmen yanmaya programlanmış gibi, hayır mı?