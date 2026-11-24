Eğlence

Magazin gündemi son haftalardır ünlülerin birbiriyle yarıştığı zayıflama haberleriyle dolup taşarken, İbrahim Selim bu akıma tamamen ters bir giriş yaptı. NOW kanalında yayınlanan Ömür Usta dizisindeki rolü için kilo alan oyuncu ve şovmen, beş ay içinde bambaşka bir görünüme kavuştu.

Programından paylaşılan iki kare, bu değişimin boyutunu ortaya koydu. İbrahim Selim, dizide Nurgül Yeşilçay'ın canlandırdığı Ömür karakterine platonik aşk besleyen mahalle lokantacısı Halil İbrahim'i canlandırıyor. Karakterine yaklaşmak için kilo almayı tercih ettiği anlaşılan Selim'in, hem daha dolgun hem de yaşını daha büyük gösteren bir görünüm yakalamayı amaçladığı iddia ediliyor.

Paylaşılan fotoğraflardaki fark gerçekten dikkat çekici. İlk kareyle kıyaslandığında, ikinci karede Selim'in yüzü ve genel hatları belirgin şekilde dolgunlaşmış. Buna ek olarak kırlaşan saçları ve sakalları, Halil İbrahim karakterine uygun daha olgun bir hava katmış.

Kendi ağzından konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmese de, sosyal medya kullanıcıları bu tersine dönüşümü konuşmaya devam ediyor. Herkesin diyet listeleriyle uğraştığı bir dönemde, sırf rolü için kilo alıp yaşlandırmak bizce gerçek bir profesyonellik örneği olmuş. Bakalım Halil İbrahim karakteriyle bizi nasıl şaşırtacak?