Eğlence

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Işın Karaca, katıldığı bir ödül töreninde sahne alarak en sevilen şarkılarını canlı seslendirdi. Güçlü vokalleri ve şarkılara kattığı yorumla davetlilerin büyük beğenisini toplayan sanatçı, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. Performansı sonrası uzun süre alkışlanan Karaca'nın bu anları, kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Işın Karaca, kariyeri boyunca sadece müzikle değil, yaşadığı büyük fiziksel değişimle de dikkat çekti. Kariyerinin ilk dönemlerinde kilo problemleri yaşayan ve bir dönem 130 kiloya kadar çıkan sanatçı, kararlı bir süreçle toplamda 75 kilo vererek 55 kiloya kadar geriledi. Ancak bu değişim, beraberinde sosyal medyadaki kötü yorumları da getirdi.

"Peşinizdeyim!"

Kendi dış görünüşü üzerinden yapılan olumsuz eleştirilere ve karalama çabalarına daha fazla sessiz kalmayan Işın Karaca, sosyal medya hesabından oldukça sert bir açıklama yaptı. Bu kötü yorumların arkasında yakın çevresinden birilerinin olabileceğini ima eden Karaca, Bu kötü yorumları kim yazdırıyorsa bilin ki peşinizdeyim! Bilinçli karalamanıza susacağız mı sandınız! Muhtemelen yakın çevremizden dur bakalım! sözleriyle adeta ateş püskürdü. Bu çıkış magazin dünyasında yankı bulurken, takipçilerinden destek mesajları yağdı.

Açlıkla baş etme yöntemleri

Zayıflama sürecinin detaylarını paylaşan Işın Karaca, gün içinde tek öğün beslenme modelini benimsediğini açıkladı. Günün büyük kısmını katı gıda almadan geçiren sanatçı, iştahını kontrol etmek için kendine has pratik çözümler geliştirdiğini söyledi. Özellikle çok acıktığı anlarda dişlerini fırçaladığını belirten Karaca, bu yöntemin yeme dürtüsünü büyük ölçüde kestiğini vurguladı. Katı gıda yerine ise ayran, kefir ve su gibi sıvılar tüketerek açlık hissini bastırdığını ifade etti.

İğne ipliğe dönen diğer isimler

Sadece Işın Karaca değil, müzik ve eğlence dünyasından başka isimler de ciddi kilo kayıplarıyla gündemde. Şarkıcı Zara, yaklaşık 20 kilo vererek yenilenen görünümüyle dikkat çekiyor. Zayıflama sırrını paylaşan Zara, günde tek öğün yemeye çalıştığını, bir hafta protein bir hafta sebze ağırlıklı beslendiğini ve ev yemeklerini tercih ettiğini söyledi. Sahneden inince yemeğe saldırdığını söyleyen Zara, şimdi sahne sonrası en fazla çorba içtiğini, kalori miktarını 3 binlerden 1500'e indirdiğini anlattı.

Komedyen Ata Demirer ise yaklaşık 30 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu. Hakkındaki mide ameliyatı ve bağırsak temizliği iddialarını kesin bir dille reddeden Demirer, kilo kaybının cerrahi müdahale olmadan gerçekleştiğini belirtti. Sosyal medyadan cevap veren Demirer, işlenmiş gıdalardan uzak durup doğal besinlere yöneldiğini söyledi. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz diyen ünlü isim; reçel, gofret ve ekmekten uzak durduğunu, bunun yerine bal, muz, mandalina ve doğada olan et tükettiğini, ancak etin üzerine mayonez dökmediğini açıkladı.

Ameliyatla gelen değişimler

Bazı isimler ise kilo verme sürecini cerrahi yöntemlerle tamamladı. "Çok Güzel Hareketler Bunlar" ile tanınan oyuncu Pelin Öztekin, bir dönem 156 kiloya kadar yükselen ağırlığını, dört yıl içinde geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile 93 kilo vererek değiştirdi.

Benzer bir süreç X Factor Star Işığı yarışmasıyla tanınan Ferah Zeydan için de geçerli oldu. Sinan Akçıl ile yaptığı düetlerle geniş kitlelere ulaşan Zeydan, mide küçültme ameliyatı sonrası 70 kilo vererek 85 kiloya düştü. Yaşadığı bu büyük değişim, sosyal medya kullanıcıları tarafından da yoğun şekilde konuşuldu.