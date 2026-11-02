X'in mizah ustaları yine formunda: İşte son 24 saatin viral tweetleri

Eğlence

X kullanıcıları yine gündemi belirleyip bizi güldürmeyi başardı. Son 24 saatin en çok konuşulanları arasında "bu sıralar yaşamak" temalı isyanlar ve hayatın gerçekleriyle yüzleşmeler ön plandaydı.

31 Ekim 2026 tarihinde Fatma, olması gereken şeylerin lütufmuş gibi anlatılmasına tepki gösterirken; Başak, can attığımız yaşların aslında hiçbir manası olmadığını fark etmenin dramına değindi. 30 Ekim'de Sansürsüz ise yaşamın zorluklarını tek cümlede özetledi.

1 Kasım 2026 tarihinde ise Sıradan Çinko Karbon Vatandaş, slime yayını açmaya sürüklenen bir çocuğun durumuna dikkat çekerek herkesi güldürdü. X'in bu enerjisiyle hafta sonu kapanırken, bizce yine en çok "yaşama zorluğu" üzerinden ortak noktada buluşmuşuz. Sizin favoriniz hangisi?