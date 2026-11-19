Eğlence

17 Kasım 2026 tarihinde X'te paylaşılanlar arasında yine 10/10'luk tespitler vardı. Bir kullanıcı, otel sahnesinde yurt dışında olduklarını anlatmak için siyahi oyuncu koymalarına gülerek tepki gösterdi.

Sadece bu da değil; bilgisayarda film açıkken X'in ilgi çekiciliğini anlatan bir paylaşım ile aşısız insanların sokakta nasıl dolaştığını gösteren bir paylaşım da günün öne çıkanları arasındaydı.

Kullanıcıların bu kadar hızlı ve hazırcevap olması gerçekten şaka gibi, bizce yine döktürmüşler.