Eğlence

Türk televizyon tarihinin en çok hatırlanan anlarından biri olan o meşhur canlı yayın kavgası yeniden gündemde. 2002 yılında bir programda karşı karşıya gelen Sevda Demirel ve oyuncu Hande Ataizi arasındaki tartışma, Demirel'in Ataizi'ne tokat atmasıyla sonuçlanmıştı. Olayın üzerinden tam 24 yıl geçtikten sonra Sevda Demirel, yaşadıklarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Geçmişteki davranışını yeniden değerlendiren Sevda Demirel, o dönem çok fevri davrandığını kabul etti. Normalde karıncayı bile incitmediğini söyleyen Demirel, artık yaşananları geride bırakmak istediğini ve Hande Ataizi ile aralarındaki kırgınlığın sona ermesini dilediğini belirtti.

Barışma sinyallerini iyice güçlendiren Demirel, bir gün Hande Ataizi ile karşılaşırsa nasıl davranacağıyla ilgili "Denk gelsem ona sarılırım" diyerek zeytin dalı uzattı. Yıllar sonra gelen bu beklenmedik çıkış, magazin dünyasında yeniden dikkatleri ikiliye çevirdi.

Şimdi herkesin gözü Hande Ataizi'de. Sevda Demirel'in bu barışma isteğinin ve geçmişteki olayla ilgili yaptığı açıklamaların Ataizi tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu oldu. Hande Ataizi cephesinden henüz bir açıklama gelmezken, 24 yıllık bu buzların eriyip erimeyeceği merakla bekleniyor.

Bakalım Hande Ataizi bu sarılma teklifine nasıl karşılık verecek, yoksa o tokat hala hafızalarda taze mi?