Eğlence

16 Kasım 2026 tarihine ait Total, AB ve ABC1 reyting sonuçlarına göre Kanal D'nin Uzak Şehir dizisi, üç kategoride de birinci sıraya yerleşerek zirvedeki yerini korumayı başardı.

ATV'nin yeni yapımı Altı Üstü İstanbul ise üç kategoride de ikinci sırada yer aldı. Uzak Şehir'in özet bölümü ise üçüncü sırada yer aldı.

Sizce Uzak Şehir bu tempoyu koruyabilir mi yoksa Altı Üstü İstanbul atağa mı kalkar?