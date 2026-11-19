Eğlence

Bedavacı, Elexus Hotel’deki müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne performansıyla dikkat çeken sanatçı, şarkılarına eşlik eden misafirlerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Kitleyle olan bağını ön plana çıkaran Bedavacı, şarkıların bir ağızdan söylenmesinin mutlaka bir anlamı olduğunu, bunun bir şarkıcı için dünyadaki en güzel şeylerden biri olduğunu söyledi. Dinleyiciyle beraber şarkı söylemenin verdiği keyif, gecenin dozunu iyice artırmış gibi görünüyor.