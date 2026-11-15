Wanda Nara ve China Suarez arasında sosyal medya savaşı

Eğlence

Mauro Icardi ve Wanda Nara’nın sevgilisi Martin Migueles arasındaki gerginlik, bu kez Wanda Nara ve China Suarez arasındaki dijital bir savaşa dönüştü. İki isim sosyal medya üzerinden birbirlerine karşı oldukça sert ifadeler kullandı.

China Suarez, Wanda Nara'ya "Senin onurun yok" diyerek yüklendi. Suarez, bir kadının diğerine çıkarcı ve açlıktan ölen biri dediği için gülmeye devam edeceğini belirterek, kendisinin gerçek hayatta milyoner olduğunu ve başarısını altı yaşından beri çalışarak kazandığını savundu. Suarez ayrıca, kendisine onuru olmadığını söyleyenin, evlenmek karşılığında araba teklif eden bir "kadın" olduğunu öne sürdü.

Wanda Nara ise bu sözlere anında yanıt verdi. İsim vermeden China Suarez ve Mauro Icardi'yi hedef alan Nara, ikilinin Türkiye'ye geliş sürecine dair maddi suçlamalarda bulundu. Nara'nın iddiasına göre Suarez, Şilili bir adamı dolandırarak ve şantaj yaparak aldığı evi sattı, ardından San Jorge'da ev sahibi olabilmek için eksik kalan parayı Icardi'den istedi ve bu şekilde para karşılığı Türkiye'ye taşındı.

Ailevi konulara da değinen Nara, kendi yeteneği sayesinde çocuklarını şiddetten uzaklaştırdığını iddia ederken, Suarez'i kendi çocuklarının benzer şeyler yaşadığını görmesine rağmen sessiz kaldığı ve erkeğine bağlı olduğu için eleştirdi.

Bu arada, kaosun fitilini ateşleyen olaylar arasında Mauro Icardi ile Martin Migueles'in tartışma görüntüleri de yer alıyordu. Icardi'nin kızını vermek istememesi üzerine Migueles'in, Icardi'ye "ağzını burnunu kırarım" dediği ortaya çıkmıştı.