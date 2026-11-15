Serkan Balkan ve Hande Ünsal'dan aşk ve müzik itirafları

Eğlence

Serkan Balkan ve Hande Ünsal, yoğun iş programlarına kısa bir yemek molası vererek arkadaşlarıyla bir araya geldi. İlişkileri hakkında konuşan Serkan Balkan, "İşten vakit buldukça aşk güzel gidiyor" diyerek durumu özetledi.

Hande Ünsal ise sevgilisinin sözlerine gülerek karşılık verdi ve bundan sonra soruların Serkan'a değil kendisine yöneltilmesini istedi. Şu an için ortak bir düet projeleri olmadığını söyleyen çift, ilerleyen dönemlerde neden olmasın diyerek kapıyı açık bıraktı.

Bakalım bu 'neden olmasın'lar ne zaman gerçek bir şarkıya dönüşecek, yoksa sadece bizi mi heyecanlandırıyorlar?