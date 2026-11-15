Hülya Koçyiğit'ten Lizge Cömert'e tarihi destek: Susuz Yaz yeniden dönüyor

Eğlence

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31’de buluşan Hülya Koçyiğit ve Lizge Cömert, Susuz Yaz’ın özel gösterimi ve söyleşisinde yan yana geldi. Adana'daki çekimlerden Antalya'ya gelen Lizge Cömert ile afiş önünde poz veren usta oyuncu, "Hülya Koçyiğit el verdi" diyerek genç meslektaşına tam desteğini gösterdi.

Kanal D’de yayınlanacak Ay Yapım imzalı yeni dizi Susuz Yaz'ın Bahar karakterini canlandıran Lizge Cömert, usta oyuncuya duyduğu hayranlığı dile getirerek ortak bir hikayeyi farklı şekilde yorumlayacakları için heyecanlı olduğunu söyledi. Hülya Koçyiğit ise dizinin kendisini heyecanlandırdığını ve baştan sona izleyeceğini belirtti.

Metin Erksan'ın yönettiği ve Necati Cumalı'nın öyküsünden uyarlanan orijinal film, 1963 yılında çekilmiş ve Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı kazanarak Türk sinemasının ilk uluslararası ödülünü getirmişti. Hülya Koçyiğit'in çocuk yaşlardaki ilk sinema filmi olan eser, İzmir Urla'daki Bademler Köyü'nde yaşanan gerçek olaylardan esinlenmişti. Koçyiğit, suyun bir kişinin olamayacağı vurgusunu yaparak dünyayı çok hor kullandıklarını ve felaketlerin arttığını dile getirdi.

Sema Ergenekon'un senaryosunu yazdığı dizinin çekimleri Adana'da sürüyor. 1970'li yılların Çarlak Köyü'nde geçen hikayede Mert Ramazan Demir 'Osman', Lizge Cömert 'Bahar' ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ise 'Hasan' karakterlerini canlandırıyor.

Bakalım yeni versiyon, o meşhur Altın Ayı'lı orijinalinin yanına yaklaşabilecek mi?