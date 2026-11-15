Dizi dünyasında kriz alarmı: Yapımcılar oyunculardan indirim istiyor

Eğlence

Türkiye'de dizi sektörü, reklam gelirlerindeki ciddi düşüş nedeniyle büyük bir ekonomik darboğazdan geçiyor. Televizyon kanallarının reklam gelirlerinin azalmasıyla birlikte yapım şirketleri çözüm yollarını ararken, oklar oyuncu ücretlerine döndü. Bazı yapımcıların maliyetleri düşürmek adına oyunculardan ücret indirimi talep ettiği ancak oyuncuların bu tekliflere soğuk baktığı belirtiliyor. Oyuncular, kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda sorunun sadece ücret indirimiyle çözülemeyecek boyutta olduğunu vurguluyor.

Krizin sebebi sadece Türkiye değil

MEDYAPIM sahibi Fatih Aksoy, yaşanan bu durumun aslında küresel bir kriz olduğunu savunuyor. Dünyadaki tüm açık kanalların yıllardır reklam kaybı yaşadığını belirten Aksoy, bunun temel sebebinin sosyal medyadaki influencer'ların ve çeşitli dijital platformların reklam pastasından büyük paylar kapmaya başlaması olduğunu söylüyor. Türkiye'nin bu durumu daha geç hissetmesinin sebebinin ise yurt dışı satışlar olduğunu ifade eden Aksoy, ancak diğer ülkelerdeki kanalların gelirleri düşünce Türk dizilerinin yurt dışı kazançlarının da azaldığını ekliyor. Ayrıca Türkiye'nin yaşadığı finansal krizin de bu sürecin hızlanmasında etkili olduğunu belirtiyor.

Bölüm başı maliyetler sürdürülemez noktada

Sektördeki maliyetlerin ülkenin ekonomisine uygun hale getirilmesi gerektiğini söyleyen Aksoy, sadece oyuncu ücretlerinin değil; mekân kiraları ve diğer tüm harcamaların dengelenmesi gerektiğini savunuyor. Aksoy'a göre, dizi bölümlerinin 600-700 bin dolarlık maliyetleri artık sürdürülebilir değil. Bu nedenle daha uygun bütçeli oyuncular, yönetmenler, kameramanlar ve mekânların tercih edilmesi gerektiğini, ücret indirimini kabul etmeyen oyuncular yerine bu rakamlara razı olanlarla çalışılacağını ifade ediyor.

Avşar Film sahibi Şükrü Avşar da kanalların reklam gelirlerini dijital kanallara kaptırdığını ve kâr marjlarının kalmadığını söylüyor. Süreç Film sahibi İsmail Gündoğdu ise sektörde genel bir ekonomik kriz olduğunu onaylayarak, devam eden işleri için indirim istediklerini belirtiyor. Gündoğdu, diğer yapım şirketlerinin de benzer taleplerde bulunduğunu ancak sorunun sadece oyunculara mal edilemeyeceğini ve sadece onların indirimiyle düzelmeyeceğini savunuyor. Hatta konuşulan yüzde 20'lik bir indirimin kimseyi kurtarmayacağını ekliyor.

Mekân ücretleri ve 140 dakikalık bölümler

Yapımcılar, bir televizyon dizisinin bölüm başı ortalama maliyetinin 30-35 milyon TL olduğunu açıklıyor. Bu tutarın üçte biri oyuncu ücretlerine, üçte biri set ekibine, kalan kısmı ise prodüksiyon giderlerine gidiyor. Şükrü Avşar, özellikle mekân ücretlerinin çok yükseldiğini ve bir mekânın günlük maliyetinin 200-300 bin liradan başladığını anlatıyor.

Buna ek olarak, dizilerin bölüm sürelerinin her yıl daha da artarak ortalama 140 dakikaya çıkması büyük bir sorun yaratıyor. Avşar, bu sürenin dünyada örneğinin olmadığını, en fazla 70-80 dakika olması gerektiğini savunuyor. 140 dakikalık bir bölüm için çift ekip çalışması gerektiği, bunun hem şartları zorlaştırdığı hem de maliyetleri artırdığı belirtiliyor. Oyuncuların da bu uzun süreler yerine 45 dakikalık dijital projeleri tercih edebildiği söyleniyor.

Reklam kotaları ve sürelerin kısalması

Kanalların daha fazla reklam alabilmek için süreleri uzattığı ifade ediliyor. Geçen sezon (2025-2026) yayınlanan toplam dizi ve bölüm sayısının bir önceki sezona göre yüzde 20 civarında düştüğü görülüyor. Kanallar, Ekim ayında bile reklam kotalarını dolduramadığı için bazı özel günlerde veya TRT'deki Avrupa kupası maçları nedeniyle yeni bölüm yayınlamayı bıraktı.

Fatih Aksoy, bölümlerin 140 dakikaya çıkarılma sebebinin gece 12'deki reklam kuşağını kullanma isteği olduğunu ancak artık kanallar bu kuşağı kullanamayacağını bildirdiği için böyle uzun süreler üretmenin bir gerekçesi kalmadığını söylüyor. Kanalların artık üç reklam kuşağı yayınlayacağı için bölümlerin 95, 100 veya 110 dakikaya inmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

Sektörün bu kadar yüksek maliyetlerle ve bitmeyen dizi süreleriyle nasıl ayakta kalacağını gerçekten merak ediyoruz; sizce 140 dakikalık bölümler zaten çoktan tarih mi olmalıydı?