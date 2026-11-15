Kıraç’tan nostaljiye farklı bakış: Bu bir onur konseri

Eğlence

Kıraç, gerçekleştirdikleri konserlerin amacının sadece geçmişi anımsatmak değil, sevilen şarkıları ve yılları onurlandırmak olduğunu belirtti. Her şeyin dijitalleştiği ve sosyal ilişkilerin zayıfladığı bir dönemde insanlara güzel duygular yaşatmayı hedeflediklerini söyleyen sanatçı, kesinlikle nostalji yapmadıklarının altını çizdi.

Başta ‘4 Yapraklı Yonca’ dediği Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray ve Edip Akbayram olmak üzere Neşet Ertaş gibi değerlerin şarkılarını seslendirdiklerini söyledi.

Sanatçı ayrıca, müziklerini üstlendiği ‘Haysiyet’ dizisinde yer alan ‘Vazgeçilmez’ şarkısını kızı Iraz’ın seslendirdiğini açıkladı. Çocuklarının sanatla iç içe olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.