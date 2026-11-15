Deha Bilimlier sahnede aşkını ilan etti, ünlülerin gayrimenkul savaşları başladı

Eğlence

Deha Bilimlier, verdiği konser sırasında sahneden eşi Aslı'ya olan hayranlığını ve sevgisini dile getirerek romantik anlar yaşattı. 'Yakarım Geceleri' şarkısını seslendirdiği sırada duygusallaşan Bilimlier, "Herkes böyle güzel bir aşkı bulamaz, çok şanslıyım" sözleriyle aşkını tüm salonun önünde ilan etti. Konser katılımcılarının coşkuyla alkışladığı bu anlar, sosyal medyada da hızlıca yayılarak magazin gündemine oturdu.

Popçu Deha Bilimlier, özel hayatındaki diğer mutlu gelişmeleri de paylaşmıştı. İkiz kızları Ela ve Ala'nın 10. yaşlarını kutladıkları renkli bir parti düzenlemişti. Bilimlier, kızlarının doğum günü fotoğrafını paylaşarak "Canlarım, bir tanecik kızlarım doğmuş. Mutlu yıllar" mesajını yayınlamıştı. Ayrıca sanatçı, bir konserinde taktığı saatle de dikkat çekmişti. Saatlerle ilgili yatırım yaptığına dair çıkan haberler üzerine, "Yatırımı saatlere yapıyoruz ama haberlerde söylendiği gibi çok büyük paralar değil" açıklamasını yapmıştı.

Ev sahiplerinin pişmanlıkları ve yeni ilanlar

Kira konusuyla gündeme gelen bir diğer isim ise Demet Akalın oldu. Akalın, düşük bedelle kiralanan evi nedeniyle kiracısıyla mahkemelik olduğu zorlu bir süreç geçirmişti. Yaşadığı bu olayların ardından Gazete Magazin'e konuşan sanatçı, geçmişte bazı isimlere evini vermediği için pişman olduğunu itiraf etti. Akalın, bir dönem evine talip olan Ahu Yağtu'ya evi vermediği için sonradan pişman olduğunu söyledi.

Sadece Ahu Yağtu değil, oyuncu Aras Bulut İynemli için de benzer bir pişmanlık yaşayan Akalın, Çeşme'de oldukları dönemde İynemli'ye de evini vermediğini anlattı. Sanatçıların kira konusunda genellikle problem çıkarmadığını belirten Akalın, bu sözlerle diğer sanatçılara seslendi. Şu an için biri üç odalı, diğeri altı odalı olmak üzere iki evini kiraya vermeye açık olduğunu belirten Akalın, artistlere çağrıda bulundu. Akalın'ın mal varlığına dair iddialar arasında Acarkent'te 800 bin dolarlık bir villa ile Ulus'ta değeri 1 milyon doları aşan üç daire yer alıyor.

Gayrimenkul yatırımları ve milyon dolarlık servetler

Almanya doğumlu oyuncu Wilma Elles, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra kazancını gayrimenkule yatırmayı tercih ediyor. Dördüncü çocuğunu dünyaya getiren Elles; Alibeyköy, Eyüpsultan, Silahtarağa, Pazariçi, İslambey ve Pier Loti mahallelerinden 10'un üzerinde daire satın alarak bunları kiraya verdi. Dört çocukla çalışmanın zorluğu sorulduğunda ise Elles, biraz zor olsa da hem çocuklarına hem işine yetiştiğini ve hayatının en mutlu dönemini yaşadığını belirtti.

Dünya çapında popülerlik kazanan Engin Altan Düzyatan ise mütevazı hayat tarzıyla dikkat çekiyor. 26 Temmuz 1979'da İzmir Karşıyaka'da doğan ve üniversite eğitimini 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan oyuncu, 2001 yılında Ruhsar dizisiyle sektöre giriş yaptı. 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlenen Düzyatan, eşiyle ilk tanıştığında onun Hülya Koçyiğit'in torunu olduğunu bilmediğini açıklamıştı. Bu evlilikten Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu bulunan oyuncunun, reklam gelirleri ve bölüm başı ücretlerle birlikte 48 milyon dolara yakın bir mal varlığına sahip olduğu biliniyor. Düzyatan, lüks harcamalardan uzak durmayı tercih ediyor.

Sizce ev sahipliği mi daha mantıklı yoksa sanatçıların yaptığı gibi saat ve gayrimenkul yatırımı mı?