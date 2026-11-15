Deniz Çakır Mükemmel Anneler ile geri dönüyor
Deniz Çakır, Pem Yapım imzalı Mükemmel Anneler dizisinin başrolüyle ekranlara dönüyor. Ocak ayında tv8 kanalında izleyiciyle buluşması planlanan dizi, kadınların dünyasını ve yaşadıklarını etkileyici bir anlatımla merkeze alıyor.
Koray Kerimoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği yapımda Deniz Çakır, Neslihan karakterine hayat verecek. Senaryosunu Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizi, Neslihan karakteri üzerinden derinlikli bir hikaye sunmaya hazırlanıyor. Yeni sezonun dikkat çeken projeleri arasında yer alan yapımın hazırlıkları devam ediyor.
Kamu kaynakları, Wikipedia, YouTube, Instagram ve TikTok'tan alınan bilgilerle.