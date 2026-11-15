Mehmet Günsür'den aşk itirafı: Kendimiz film olduk

Eğlence

Mehmet Günsür, Fatih Altaylı’nın YouTube programında eşi Katerina Mongio ile tanışma hikâyesini paylaştı. Belgeselci olan eşinin ilk uzun metrajlı filmini yazdığı dönemde başrol oyuncusu aradığını ve ortak bir arkadaşın kendisini önermesiyle tanıştıklarını belirten Günsür, "Film bir aşk hikâyesiydi, gerçek oldu. Ve o filmi çekmeye gerek kalmadı. Kendimiz film olduk" diyerek durumu özetledi.

Sektördeki işler gereği öpüşme ve koklaşma gibi durumların oyuncu eşi olmak için kolay olmadığını söyleyen Günsür, Katerina Mongio'nun sektörden olduğu için bu durumu anlayışla karşıladığını anlattı. Ünlü oyuncu, eşinin ateşli bir İtalyan kadını olduğunu unutmamak gerektiğini de espriyle ekledi.

2006 yılında evlenen çiftin üç çocuğu bulunuyor.

Senaryonun gerçek hayata evrilmesi tam bir romantik komedi başlangıcı değil mi?