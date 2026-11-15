Halef final kararı aldı: Birgül Ulusoy ve Veda Yurtsever'den imalı paylaşımlar

Eğlence

Halef dizisinin final kararının ardından bir dönem yakın arkadaş oldukları bilinen iki oyuncu arasında yaşananlar merak uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncuların birbirini takip etmeyi bırakması sonrası yaptıkları imalı paylaşımlara "Dizi bitti, oyuncular birbirine girdi" yorumunu yaptı.

İlk paylaşım Birgül Ulusoy'dan geldi. Ulusoy, Instagram hikâyesinde kibrin insanı çürüten bir duygu olduğuna ilişkin bir metin paylaştı. Paylaşımının devamında mesleğe yönelik göndermede de bulunan Ulusoy, "Kibir ile güne başlayıp gün sonunda derin bir acı ile hüzünlü storyler paylaşanların ülkesidir bu meslek" sözlerine yer verdi.

Ulusoy'un paylaşımının ardından Veda Yurtsever'in sözleri de dikkat çekti. Yurtsever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçen gün birinin kendi yaşadığı bir anıyı sanki kendisi yaşamış gibi anlattığını söyledi. Karşısındaki kişinin aynı olayı kendisinin de yaşadığını anlatmasına şaşırdığını belirten oyuncu, tepki verdiğini aktardı.

İkilinin peş peşe yaptığı bu paylaşımlar, sosyal medyada karşılıklı göndermeler olarak yorumlanırken, yaşananların perde arkasında ne olduğu henüz bilinmiyor.