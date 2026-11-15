Mustafa Ceceli'den dolandırıcılara karşı sert uyarı

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Müzisyen Mustafa Ceceli, Iğdır'ın kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri için gittiği kentte İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün dolandırıcılıkla mücadele çalışmalarına destek veren Ceceli, bir kadın polis memurunun da eşlik ettiği bir video çekti.

Videoda vatandaşları uyaran Ceceli, polis, asker veya savcının kimseden para ya da altın talep etmeyeceğini söyledi; kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp para isteyenlere itibar edilmemesini ve derhal 112'nin aranmasını istedi. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde sayfa doğruluğunun kontrol edilmesi gerektiğini belirten şarkıcı, banka ve kart şifrelerinin kimseyle paylaşılmaması konusunda da uyarılarda bulundu.