Nagihan Karadere'den yeni bir estetik hamlesi: "Barbie gibi olacağım"

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Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasını ikinci sırada tamamlayan Nagihan Karadere, yarışma sonrası estetik operasyonlarıyla gündemden düşmüyor. Daha önce yaptırdığı işlemler için toplam 750 bin TL harcadığını açıklayan ünlü isim, listeye yenilerini ekledi.

Karadere, boyun germe ve alt yüz germe işlemi yaptırdığını duyurdu. Ameliyat sonrası paylaştığı videoda oldukça heyecanlı olan Nagihan, "Sürpriz! Arkadaşlar ameliyat oldum. Dün şahane bir operasyon geçirdim. Boyun germe ve alt yüz germe" diyerek süreci takipçileriyle paylaştı.

Operasyonun ertesi günü bandajlarını yenilemeye giden Karadere, ortaya "sanat eseri gibi bir işlem" çıktığını söyledi. Yüzündeki şişliğin ilk 24 saat için çok az olduğunu belirten ünlü yarışmacı, "Günler sonra Barbie gibi olacağım" diyerek beklentisini dile getirdi.

42 yaşındaki Nagihan Karadere, bandajları açılıp dikişleri alındıktan sonraki yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı. Bandajları açılan ve dikişleri alınan ünlü yarışmacının yüzündeki değişim dikkat çekti.