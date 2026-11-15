Daha 17'nin yıldızları Ata Yaşat ve Helin Elveren aşk mı yaşıyor?

Eğlence

Daha 17 dizisinin yıldızları Ata Yaşat ve Helin Elveren arasında aşk yaşandığı iddia edildi. Dizide Teoman ve Deniz karakterlerini canlandıran ikilinin arkadaşlığının aşka dönüştüğü, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda el ele görüldükleri ve ertesi gün birlikte Bodrum'a uçtukları öne sürüldü.

Ağustos ayında Milas Havalimanı'nda aşk sorularıyla karşılaşan Helin Elveren, sevgili oldukları yönündeki iddiaları "Yok. Teşekkür ederiz" diyerek yalanlamıştı. Yeni iddiaya göre ise dizi aşkı gerçek oldu.

Bakalım bu sefer bir yalanlama gelecek mi yoksa sürpriz bir açıklama mı göreceğiz?