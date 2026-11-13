Beril Pozam'dan karnı burnunda hamilelik pozları

Eğlence

İlk kez anne olmaya hazırlanan oyuncu Beril Pozam, yeni hamilelik pozunu takipçileriyle paylaştı. Karnının iyice belirginleştiği kareler dikkat çekerken, 30 yaşındaki oyuncu bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Çift, daha önce sosyal medya üzerinden “Ailemiz büyüyor” sözleriyle bebek müjdesini vermişti. Beril Pozam, evlilik teklifini daha önce anlatmış, kısmetlerinin gerçekten birbirlerini bulmuş olmasından söz etmişti.

Bizce bu tatlı telaşlar her zaman izlemesi keyifli olanlar. Bakalım küçük misafir ne zaman aramıza katılacak?