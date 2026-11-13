Sinan Akçıl telsizle yönetime bağlandı, aldığı cevapla şoka girdi

Eğlence

Sinan Akçıl, oturduğu sitede yaşadığı komik bir olayı anlattı. Evine gelen teknik servis ekibinin telsizini içeride unuttuğunu fark eden şarkıcı, cihazı çalıştırıp bina yönetimine bağlanmaya karar verdi. Ancak kendisini tanıtıp telsizin evinde kaldığını söylediği an, karşı taraftan beklemediği bir yanıt geldi.

'Ben de Hülya Avşar'

Akçıl, telsiz üzerinden karşı tarafa "Ben Sinan Akçıl" diyerek durumu bildirdiğinde, hattın ucundaki görevli kadın "Ben de Hülya Avşar" yanıtını vererek karşılık verdi ve ardından telsizi aniden kapattı. Sinan Akçıl, aldığı bu beklenmedik yanıtla neye uğradığını şaşırdı. Şaka yapıldığını sanan görevliyi gerçeğe zor ikna ettiğini belirten Akçıl, sonrasında durumu fark edip pişman olan görevliye telsizi teslim ettiğini söyledi.

Kökenleri ve Memleketi

Özel hayatı ve kariyeriyle her zaman gündemde olan Sinan Akçıl'ın memleketi de geçtiğimiz günlerde yeniden konuşulmuştu. Hollanda'nın Leeuwarden şehrinde dünyaya gelen sanatçının aslen Çanakkale'nin Biga ilçesinden olduğu biliniyor. Aile kökenleri ise Arnavutluk'a dayanıyor.

Ünlülerin Memleket Listesi

Magazin dünyasında kimin nereden olduğu her zaman merak konusu. Birçok ünlü ismin asıl memleketleri şu şekilde:

Ankara doğumlu veya kökenli olanlar arasında Beren Saat, Nil Karaibrahimgil, Arzum Onan, Buğra Gülsoy ve Serenay Sarıkaya yer alıyor. İstanbul doğumlu olanlar arasında Can Yaman, Burak Yörük, Mert Yazıcıoğlu, Emine Ün ve Çağla Şikel var.

Adana ile bağı olan isimler arasında Kıvanç Tatlıtuğ, Pınar Deniz ve Görkem Sevindik bulunuyor. İzmirli olanlar arasında Haluk Bilginer, Murat Dalkılıç ve Nehir Erdoğan yer alıyor. Ayrıca Kaan Urgancıoğlu Tire - İzmirle, Hande Erçel ise Bandırma ile bağlantılı.

Diğer şehirlerden ise; Sibel Taşçıoğlu Bursa, Kenan İmirzalıoğlu Ankara, Diren Polatoğulları Tunceli, Olgun Toker Mersin, Buray Kıbrıs ve Hande Baladın Kütahya kökenli. Dilan Çiçek Deniz Sivaslı, Mehmet Yılmaz Ak Diyarbakırlı. Ferhat Göçer Şanlıurfa - Birecik'te, Keremcem ve Burcu Biricik Muğla'nın Milas ve Elmalı ilçelerindense, Safiye Soyman Bolu - Akpınar'dan.

Aslı Enver ve Buray Kıbrıs ile bağlara sahipken, Alişan Bingöl'den. Mert Ramazan Demir Van, Demet Akalın Kocaeli, Cemre Baysel İzmir ve Emre Altuğ Niğde kökenli. Murat Boz Ereğli, Hande Soral Bursa - İnegöl, Sertab Erener ve Miray Daner İstanbul'da doğmuş. Fahriye Evcen'in babası Kavala göçmeni, annesi ise Çerkes kökenli. Gülçin Santircioğlu İzmirli, Hande Ataizi Bursalı ve Hande Doğandemir'in babası Ankaralı, annesi ise Çerkes.

Bergüzürar Korel İstanbul, Arzum Onan ve Nil Karaibrahimgil Ankara, Beyazıt Öztürk Bolu, Serdar Ortaç'ın babası Kırım Tatarı olup Kastamonu - Cide'den, annesi ise Adana - Yılankale'den. Özge Yağız Sivaslı, Murat Dalkılıç İzmirli, Burak Tozkoparan Rize ve Mine Tugay Konyalı.

Tolga Saritaş, Can Yaman ve Burak Yörük İstanbul'dan; Demet Evgar Manisa'dan, Evrim Alasya İzmir'den ve Burcu Özberk Eskişehir'den. Barış Arduç'un babası Arnavut kökenli olup Ordu Fatsa ve Artvinle bağlantılı. Esra Erol Sinoplu, Simge Sağın'ın babası Amasyalı, annesi ise Arnavut. Oktay Kaynarca baba tarafından Malatya - Hekimhan, anne tarafından Elazığlı. Şifanur Gül Ankara, Teoman Giresun, Kadir İnanır Fatsa, Yasemin Esmergül İzmir, Cüneyt Arkın Eskişehir ve Türkan Şoray ile Adile Naşit İstanbul kökenli. Arap Celal Sivas ve Emel Sayın ise Selanik doğumlu.

Sinan Akçıl'ın bu telsiz hikayesinden sonra, karşı taraftaki görevlinin gerçekten Hülya Avşar'a bu kadar güvenmesi şaka mı yoksa refleks mi, orası tartışılır!