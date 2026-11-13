Eylül Öztürk’ten kapsamlı estetik operasyonu: 5 saatlik süreç ve sonrası

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İçerik üreticisi Eylül Öztürk, ABD’den Türkiye’ye gelerek oldukça kapsamlı bir estetik operasyon geçirdi. Yaklaşık beş saat süren ameliyatın ardından son halini takipçileriyle paylaşan Öztürk, süreci tüm şeffaflığıyla sosyal medya hesabından anlattı.

Ameliyat masasına yatmadan önce planlarını paylaşan fenomen; orta yüz germe, 'fox eye' olarak bilinen göz çektirme, göz kapağı aldırma ve dudak kaldırma işlemleri yaptıracağını açıklamıştı. Operasyon öncesinde takipçileriyle esprili bir paylaşım yapan Öztürk, ameliyatın ardından hastane odasından paylaşımlarına devam etti.

Narkozun etkisindeyken yaşadıklarını da paylaşan ünlü isim, "Kızlar, bir ayılayım anlatacağım hala kafam güzel" sözleriyle ameliyat sonrası durumunu anlattı. Öztürk’ün bu süreçteki hali sadece kendisi tarafından değil, sevgilisi tarafından da takipçilere aktarıldı. Başı sarılı ve yüzü bantlı şekilde dinlenen Öztürk için sevgilisi, "Az önce kustu baya bi kendine geldi, ama genel olarak baya baygın" ve ardından "Uyudu" notlarını paylaştı.

Tamamen ayıldıktan sonra operasyon sürecini ve sonrasındaki deneyimlerini detaylandıran Eylül Öztürk, son halini takipçileriyle paylaştı; paylaşım 12 Kasım 2026 tarihli.