Var Mısın Yok Musun'da gerçek bir ters köşe: 5 TL'lik kutuyu 610 bin TL'ye sattı

Eğlence

Var Mısın Yok Musun'un 45. bölümünde Nuriye Yazar, televizyon tarihine geçecek bir hamleye imza attı. Yozgat'tan katılan ve 2023 yılında eşinden boşanan 33 yaşındaki iki çocuk annesi Yazar, yarışmaya 5 milyon TL'lik büyük ödül hedefiyle başladı ama şans başlangıçta pek yanında değildi.

Nuriye, ilk üç turda 5 milyon, 1 milyon ve 2 milyon TL'lik kutuları peş peşe açarak hayallerinden uzaklaştı. Bankanın üçüncü tur sonunda sunduğu 140 bin TL'lik teklifi reddeden yarışmacı, dördüncü turda son 5 milyon TL'lik kutuyu da bulunca büyük ödül şansını tamamen kaybetti. Yine de risk almaya devam eden ve bankanın ikinci kez sunduğu 140 bin TL'yi geri çeviren Nuriye, stüdyoda duygusal anlar yaşadı ancak ailesinin desteğiyle kendini toparladı.

Beşinci turda üç mavi kutu açtıran Nuriye, altıncı tura geçerken para ağacında 3 milyon TL ve 750 bin TL kalmıştı. Bankanın 305 bin TL'lik teklifine 'Yokum' diyerek kumar oynamaya devam etti. Yedinci tur öncesinde iki sarı kutu daha açtıran yarışmacı, bankadan gelen 610 bin TL'lik teklif karşısında çocuklarının geleceğini düşünerek 'Varım' dedi.

Finalde, Devam etseydi ne olurdu? sorusuna cevap vermek için açılan kutulardan 3 milyon TL ve 750 bin TL çıktı. Nuriye'nin kendi kutusundan ise sadece 5 TL çıktı. Kendi ifadesiyle İyi ki teklifi kabul etmişim diyen yarışmacı, doğru zamanda doğru kararı vererek büyük bir kazanç sağladı.

Esra Erol'un sunduğu yarışmada, 44. bölüme kadar toplamda 33 milyon 500 bin 505 TL dağıtılmıştı.