Murat Cemcir'den sağlık durumu ve iflas iddiaları açıklaması

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Bir süre ekranlardan uzak kalan komedi oyuncusu Murat Cemcir, tedavi sürecinin ardından ilk kez gazetecilerin karşısına çıktı. Geçtiğimiz aylarda evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve iç kanama geçirdiği belirlenen Cemcir, durumunun ciddiyeti nedeniyle üç gün boyunca yoğun bakımda kalmıştı. Yaşadığı bu zorlu süreci “Direkten döndüm” şeklinde tanımlayan oyuncu, şu an için her şeyin yolunda olduğunu müjdeledi.

Doktorlarının kendisine uzun bir dinlenme süresi tavsiye ettiğini belirten Cemcir, sağlık durumuna dair "Teşekkür ederim. İyiyim. Doktorlar 8-9 ay zaman vermişti bir şey yapmamam için. Sağlığım çok iyi, her şey çok iyi gidiyor" sözleriyle durumu özetledi.

Sadece sağlık sorunlarıyla değil, şirketine yönelik iflas iddialarıyla da gündemde olan Murat Cemcir, bu konuda da sessizliğini bozdu. Sürecin, kendilerinin haberdar olmadığı bir tebligat nedeniyle başladığını anlatan oyuncu, avukatlarının çoktan gerekli itirazları yaptığını söyledi. Şirket yetkililerine ulaşmayan bir tebligat olduğunu vurgulayan Cemcir, meselenin artık hukuki bir süreçte ilerlediğini ve sonucun kendi faydalarına olacağını düşündüğünü belirtti.