Aşkın yaşı yok: Tuğrul Şan 78 yaşında dünya evine girdi

Eğlence

Türk Halk Müziği sanatçısı Tuğrul Şan, 78 yaşında Canan Erdaş ile evlendi. Ordu'da açık havada gerçekleşen nikâh töreninde çiftin yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Muammer Erol da yer aldı. Nikâh töreninden paylaşılan video da dikkat çekti.

Kariyerine 1970 yılında Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nda başlayan Tuğrul Şan, 1975'te askerlik dönüşü Türk Halk Müziği bölümüne geçti. 1976 yılından itibaren solo programlarla karşımıza çıkan sanatçı, birçok türküyü ilk kez seslendirerek geniş kitlelere tanıttı. 1993'te İstanbul Radyosu'na tayin olan Şan, burada 1997 yılına kadar görev yaptıktan sonra emekli oldu.

Aynı yıl emekliye ayrılan sanatçı, hayalini kurduğu müzik okulunu açarak, gençlerin eğitimine katkı sağlamaya devam etti. Yurt içinde ve yurt dışında konserler veren Tuğrul Şan, Avrupa ve Amerika'da Türk Halk Müziği'ni tanıttı. Sanatçının diskografisinde bir 45'lik, bir uzunçalar, iki kaset ve dört sinema filmi bulunuyor. Ayrıca TRT repertuvarına derlemeler kazandıran usta isim, eğitim alanındaki çalışmalarını da sürdürüyor.

Tuğrul Şan'ın evliliği sosyal medyada da konuşuldu. Bazı takipçileri 78 yaşında gelen bu kararı eleştirirken, diğerleri "Aşkın yaşı yok" ve "Mutluluğun yaşı olmaz" diyerek destek mesajları yağdırdı. Bizce mutluluğun yaşı gerçekten olmaz, sanatçımıza bir ömür mutluluklar dileriz.

Sizce bu yaşta evlenmek cesurca bir karar mı yoksa biraz geç mi kalmış?