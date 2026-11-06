Sessiz onay mı? Yasemin Ergene ve Karaca Başaran cephesinde hareketlenme

Eğlence

Aşk yaşadıkları iddia edilen Yasemin Ergene ve Dr. Karaca Başaran cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. Yasemin Ergene sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı, Dr. Karaca Başaran ise bu gönderiyi beğendi.

İkilinin her adımı zaten büyüteç altında takip edilirken, bu küçük ama etkili etkileşim sosyal medyada anında gündem oldu. Aşk yaşadıkları iddia edilen ikilinin bu etkileşimi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Şimdi herkes ikiliden gelecek resmi bir açıklamayı bekliyor.

Bir beğeniyle ortalığı yangın yerine çevirmek tam onlara göre bir hareket olmuş. Bakalım bu etkileşim bizi gerçek bir itirafa götürecek mi?