Uzak Şehir zirveye kondu: Reytinglerde çift hane geldi

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Kanal D'nin Mardin'de geçen dizisi Uzak Şehir, 9 Kasım'da yayınlanan 72. bölümüyle Total, AB ve ABC1 listelerinin tamamında zirveye yerleşti. Sezon başından beri yükseliş trendinde olan dizi, bu başarısıyla 2026-2027 sezonunda çift haneli reytinge ulaşan üçüncü yapım olarak kayıtlara geçti.

Üçüncü sezonu 14 Eylül'de 64. bölümle başlayan dizi, 26 Ekim'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynandığı akşam bile yükselişini korudu; 2 Kasım'da da önemli bir başarı elde etti. 9 Kasım'daki bölümüyle üçüncü sezonunda ilk kez Total'de çift haneli reytinge çıktı.

Sezonun çift hane kulübünde Uzak Şehir'den önce iki dizi vardı. İlk olarak 30 Eylül'de yayınlanan dördüncü bölümüyle ABC1 kategorisinde bu barajı aşan Sevdan Bir Ateş oldu. Ardından 30 Ekim'de Total ve ABC1 kategorilerinde çift haneye ulaşan Taşacak Bu Deniz, 6 Kasım'da da Total zirvesini korumuştu.

9 Kasım Pazartesi gecesinin reyting yarışında bir eksik vardı. TRT 1, İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda 16 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrası Evlilik Güzeldir'in yeni bölümünü yayın akışından çıkardı. Fikret Kuşkan'ın başrolünde olduğu dizi, son haftalarda final iddialarıyla konuşulsa da dokuzuncu bölümüyle AB kategorisinde toparlanma sinyali vermişti.

Evlilik Güzeldir'in yokluğunda Uzak Şehir'in en yakın takipçisi ATV'nin Altı Üstü İstanbul dizisi oldu. 20. bölümüyle üç kategoride de yükseliş yaşayan yapım, Total, AB ve ABC1 listelerinin tamamında ikinci sıraya yerleşti. Özellikle AB listesinde iki basamak yükselerek gecenin ikinciliğini kaptı.