Emre Altuğ'un gizli ismi ortaya çıktı: Meğer yıllardır eksik biliyormuşuz!

Eğlence

Yıllardır albüm kapaklarında, konser afişlerinde ve dizi jeneriklerinde sadece Emre Altuğ ismini görsek de gerçek bambaşkaymış. Ünlü şarkıcının tam adının aslında Niyazi Emre Altuğ olduğu ortaya çıktı. Niyazi kısmını hiç kullanmadığı için hepimiz sanatçıyı eksik tanıyormuşuz.

Müzik dünyasına 1999'da İbret-i Alem albümüyle giren Altuğ, Sıcak, Dudak Dudağa, Kişiye Özel ve Zil gibi albümlerle pop müziğin sevilen isimleri arasına girdi. Sıla ile seslendirdiği Zahmet Olmazsa ve Doğukan Manço ile söylediği Zalim Sultan düetleri de repertuvarının dikkat çekenleri arasındaydı.

Şarkıcılığının yanına oyunculuğu da ekleyen isim, 2001'de Tatlı Hayat ile ekranlara adım attı. Mert ile Gert'te Mert Türkoğlu, Elde Var Hayat'ta Kenan Dağaşan ve Sihirli Annem'de Sadık karakterlerini canlandırdı. Kırmızı Oda'daki konuk oyunculuğunun ve Ne Olacak Halim? filmindeki Halim Pekyaman rolünün yanı sıra, 2022'den 2025'e kadar Yalı Çapkını dizisinde Orhan Korhan karakterine hayat verdi.

Çok yönlülüğünü Maske Kimsin Sen? yarışmasında ikinci olarak da kanıtlayan sanatçı, 30 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda ilk solo konserini verdi. 27 yıllık kariyerinde ilk kez gerçekleşen bu konsere sahneye özel yaptırdığı motosikletle çıkan Altuğ'u, ön sıralarda oğulları Kuzey ve Uzay izledi.

Niyazi ismiyle bir anda tanışmış olduk ama dürüst olalım, bu isimle bir pop albümü kapağı hayal etmek gerçekten zor değil mi?