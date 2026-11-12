Zeyno Karadağlı'nın değişimi sosyal medyayı ikiye böldü

Eğlence

Zeyno Karadağlı'nın 20 yaşına gelmiş son hali sosyal medyada yayılınca, onu çocukluk karelerinden hatırlayanlar değişimine şaşırdı. Kullanıcılar arasında Zeyno'nun gözleri ve yüz hatlarıyla babası Tamer Karadağlı'ya mı yoksa annesi Arzu Balkan'a mı çektiği konusunda tartışmalar başladı.

2 Temmuz 2006'da dünyaya gelen Zeyno, anne ve babası 2007'de boşandı; Zeyno gözlerden uzak büyüdü. Tamer Karadağlı'nın anlatımına göre, boşanmaya rağmen ikili birbirine yakın evlerde yaşamaya devam ederek kızlarını birlikte büyüttü. Bu yüzden Zeyno'yu uzun süre sadece özel günlerde paylaşılan aile fotoğraflarından tanıma fırsatımız olmuştu.

Zeyno Karadağlı'nın eğitim hayatı da merak edilenler arasında. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'nden mezun olan genç kadın, şu an bir üniversite konservatuvarında piyano eğitimine devam ediyor. Daha önce bir piyano yarışmasında derece aldığı haberlerine yansıyan Zeyno, geçen yıl Hacettepe'de orkestra eşliğinde bir piyano resitali sahneledi.

O gecede Arzu Balkan kızının yanından ayrılmamışken, Tamer Karadağlı ise tüm öğrencilerini gururla izlediğini ancak "kızım olunca bu gurur daha başka oluyor" diyerek duygularını dile getirmişti.

Sizce kimin kopyası olmuş, karar sizin!