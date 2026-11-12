Melis Civelek cephesinde torpil tartışmaları yeniden alevlendi

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Melis Civelek'in oğlu Ömer Nadir Civelek'in, annesinin kaleme aldığı Anne Yarısı dizisinde rol alması dikkat çekti. Genç oyuncu için bu durum bir ilk değil; daha önce de Melis Civelek'in senaristleri arasında olduğu Sandık Kokusu dizisinde yer almıştı.

Kızı Feyza Civelek'in de Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandırarak dört sezon boyunca izleyici karşısına çıkması, geçmişte torpil iddialarının odağında kalmasına neden olmuştu. Ömer Nadir Civelek'in yeni projedeki rolüyle birlikte, ailedeki senarist ve oyuncu birlikteliği yeniden gündeme geldi.