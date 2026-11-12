Gökhan Keser çocukluk fotoğrafıyla gündemde: Bakışlar aynı, karizma baki

Eğlence

Gökhan Keser, sosyal medya hesabından paylaştığı çocukluk karesiyle hayranlarının ilgisini çekti. Binlerce beğeni ve yorum toplayan fotoğraf altında takipçileri, sanatçının küçükken de çok karizmatik olduğunu ve bakışlarının yıllar geçse de hiç değişmediğini konuşuyor.

Keser, aslında sadece bu tatlı kareyle değil, özel hayatındaki hızlı değişimlerle de dikkatleri üzerine çekmişti. Oyuncu Çiğdem Batur ile Mart 2024'te Kuruçeşme'de objektiflere yansıyarak ilişkilerini duyuran çift, Aralık 2024'te yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından bir süre sessiz kalan Gökhan Keser, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle romantik bir fotoğraf paylaşarak "Bazı hikayeler hiç beklemediğin anda başlar" notunu düşmüştü.

Kariyerine 14 yaşında modelliğe başlayarak adım atan ve bu alanda dereceler kazanan Keser, oyunculuk dünyasına 2006-2009 yılları arasındaki Selena dizisinde canlandırdığı Burak karakteriyle ilk büyük çıkışını yapmıştı. Daha sonra Sen Benimsin, Seviyorum Ama Arkadaşça ve Yalancı Sevgilim gibi projelerde yer aldı.

Müzik yolculuğuna Sıla'ya vokalistlik yaparak başlayan sanatçı, 2011 yılında yine Sıla ile düet yaptığı "Hadi Ordan" şarkısıyla tanındı. 2012'de kendi adını taşıyan albümünü çıkaran Keser; "Hiç Vaktim Yok", "Bul Beni", "Beni Özledin mi" ve "Kimi Sevsem Açıldı Kısmeti" gibi şarkılarıyla tanındı. Ayrıca 2014 yılında katıldığı Survivor yarışmasını ikinci olarak tamamlamıştı.

9 Eylül 1987'de İzmir'de doğan ve kökeni Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kale köyüne dayanan Gökhan Keser, hem yeteneği hem de yıllardır değişmeyen o karakteristik bakışlarıyla gündemdeki yerini koruyor.

Sizce de küçükkenle şimdiki hali arasında sıfır fark yok mu?