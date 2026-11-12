Tallulah Willis'ten isimsiz kaynaklara sert tepki: Ailemden uzak dur!

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Tallulah Willis, babası Bruce Willis'in sağlık durumuyla ilgili basına yansıyan isimsiz iddialar sonrası sosyal medya üzerinden adeta ateş püskürdü. Frontotemporal demansla mücadele eden 71 yaşındaki babası hakkında kişisel bilgiler paylaşan anonim kaynakları eleştiren Tallulah, ailesinin gizliliğine saygı duyulmasını istedi.

32 yaşındaki Tallulah, özellikle babasının teşhis sonrası "bir bebek gibi davrandığını" öne süren isimsiz kaynağın açıklamalarına çok sinirlendi. Aile üyelerinin bile temkinli yaklaştığı hassas detayların nasıl dışarı sızdırıldığını sorgulayan genç isim, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti. Sosyal medya paylaşımında "Sen kimsin?" diye soran Tallulah, ilgili kişiye net bir şekilde "Ailemden uzak dur" uyarısında bulundu.

Bruce Willis, iletişim ve dil yeteneğini etkileyen afazi teşhisi sonrası 2022 yılında oyunculuktan emekli olmuştu. Şubat 2023'te ise rahatsızlığının frontotemporal demans olduğu kamuoyuna duyurulmuştu.

Bruce Willis, şu an eşi ve çocuklarından ayrı bir evde, 24 saat bakıcı gözetiminde yaşıyor. Eski eşi Demi Moore, şimdiki eşi Emma Heming ve çocukları, sanatçıyı sık sık ziyaret ederek destek olmaya devam ediyor.