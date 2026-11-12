Devrim Özkan'dan 2,5 milyon dolarlık yemek iddiasına sert yanıt

Eğlence

Sosyal medyada, bir şeyhin Devrim Özkan ile bir saat yemek yemek için 2,5 milyon dolar ödediği ve oyuncunun bu yüzden Dubai'ye gittiği konuşulmaya başlandı.

Önce oyuncunun menajerlik ajansı Engin Aykanat Management devreye girdi ve durumu netleştirdi. Ajans, Özkan'ın uluslararası bir marka iş birliği kapsamında özel bir kapak çekimi için orada bulunduğunu açıkladı. İddiaların hiçbir somut dayanağı olmadığını belirten ajans, basın mensuplarını doğrulanmamış haberler konusunda uyardı.

Sadece ajansla yetinmeyen Devrim Özkan, açıklamayı Instagram hikayesinde paylaşarak kendi yorumunu da ekledi. İddia edilen 2,5 milyon dolarlık tutara gönderme yapan oyuncu, eğer bu parayı haberi yapanlardan tahsil edebilseydi, veteriner kliniklerine borcu olan hayvanseverlerin borçlarını kapatmak istediğini söyledi. Hayırseverlik üzerinden gelen bu ince ayar, iddiaları yapanlara şöyle bir ders niteliğindeydi.

Özkan'ın şakaları bir kenara, işin ciddiyet kısmı da geldi. Avukatı ile birlikte ellerinde 100'ü aşkın ekran görüntüsü olduğunu belirten oyuncu, konuyu yargıya taşıyacağını söyledi. Yanıtını da “Öpüyorum, iftira atmaya devam edin lütfen” diyerek noktalayan oyuncu, resmen meydan okudu.