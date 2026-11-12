Berdan Mardini'den limonata sürprizi: Altı paket 549 TL

Eğlence

Berdan Mardini, Mardin'de kurduğu fabrikada ürettiği Rose Lemonade Gazoz'u 6'lı paket şeklinde 549 TL'den satışa sundu. Doğal gül suyuyla hazırlanan içeceğin yanına eşlik eden diğer ürünlerin fiyatları da dikkat çekiyor; doğal sabun 399 TL iken parfümün fiyatı 3 bin 300 TL olarak belirlendi. Ürünlerin fiyatları bazı takipçileri tarafından yüksek bulunurken, bazı kullanıcılar fiyatları normal karşıladı.

Sadece içecek değil; gül yağı, parfüm, doğal sabun ve bıttım sabunu gibi kozmetik ürünlerin yanı sıra çeşitli gıda ürünleri ve makaron da üreten Mardini, bu yatırım için ciddi fedakarlıklar yaptığını belirtti. 2016 yılından beri üzerinde çalıştığı proje için "Varımı yoğumu bu işe koydum. Evlerimi, arabalarımı verdim" diyen şarkıcı, işin sadece ticari boyutunda olmadığını vurguladı.

Projenin temel amacını köyden kente göçü azaltmak ve bölgedeki kadınlara istihdam sağlamak olarak açıklayan Mardini, 450 ila 500 kadının çalışmasını hedefliyor. Sanatçı, 10 Mayıs'ta Mardin'de düzenlenen gül hasadına da katılarak üretim sürecinde yer aldı.

Sahi, altı tane limonataya bu parayı verecek kadar çok seviyor muyuz yoksa gül suyu gerçekten bu kadar değerli mi?