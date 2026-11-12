Bella Hadid'den milyon dolarlık Colorado hamlesi

Eğlence

Bella Hadid, Colorado'nun Crested Butte kasabasında 5,5 milyon dolara yeni bir ev satın aldı. İlan fiyatı 6,995 milyon dolar olan mülkü bu fiyata kapatan model, bir süredir bu dağ kasabasında vakit geçiriyordu. Hatta sosyal medyada Colorado Avalanche buz hokeyi maçından kareler paylaşan Hadid, kendisini "özünde bir Colorado kızı" olarak tanımlamıştı.

Emlak danışmanı Channing Boucher, Hadid'in birkaç aydır bölgede yaşadığını belirtiyor. Coal Creek kıyısında yer alan bu evin hikayesi ise oldukça sıra dışı. 2001 yılında tamamlanan ev, 1900'lerin başından kalma iki eski kömür madencisi barakasının çevresine kurulmuş. Currier çifti, 1999'da mülkü aldıklarında arazide bulunan bu yapıları restore etmiş; barakaları tek tek numaralandırarak söküp yeniden kurmuşlar.

evin detayları tam bir vintage şöleni: Zeminlerde Virginia'daki 18. yüzyıldan kalma bir ahırdan gelen çam tahtalar, tavanlarda ise Columbia Nehri kıyısındaki eski bir depodan alınan ahşap kirişler kullanılmış. Kirişlerdeki eski demir cıvataların bile yerinde bırakılması, evin ruhunu koruyan ince bir detay olmuş.

186 metrekarelik evde üç yatak odası ve üç banyo bulunuyor. Mimari plan oldukça stratejik; yatak odaları alt katta, ortak yaşam alanları ise üst katta. Eski ev sahibi Elizabeth Le Coq Currier'a göre bunun sebebi kışın yağan yoğun kar. Kar alt katı kapladığında bile üst kattaki odaların gün ışığı alması sağlanmış.

Yaklaşık 730 metrekarelik arsanın dere boyunca 61 metrelik bir cephesi var ve tarihi yapılardan biri suya sadece bir metre mesafede duruyor. Ekim ayında Victoria's Secret defilesinde podyuma çıkan Bella, şimdi de bu tarihi dokunun sahibi.

Sizce eski kömür barakalarını restore edip yaşamak romantik mi yoksa fazla mı zahmetli?