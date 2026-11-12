Güneşin Doğduğu Yer ekibinde ücret indirimi iddiası: Oyuncular teknik ekip için devreye girdi

Eğlence

Güneşin Doğduğu Yer dizisinde kamera arkası ekibinden yüzde 20 oranında ücret indirimi istendiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Bölüm başı bütçesi yaklaşık 38 milyon TL ile en yüksek bütçeli yapımlar arasında yer alan dizide, üç oyuncu teknik ekip için bir teklifle devreye girdi.

Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu ve Muharrem Türkseven, teknik ekibe destek olmak için devreye girerek "İndirimi teknik ekip değil biz yaparız" dedi. Üç oyuncu, istenen bu ücret indirimi oranının kendi kazançlarına yansıtılmasını talep etti. Haberde oyuncuların teklifinin kabul edilip edilmediğine ilişkin bilgi yer almadı.

Sibel Taşçıoğlu, bu anlamlı teklifin ardından ekrandaki oğullarına hayat veren Burak Özçivit ve Muharrem Türkseven ile birbirlerine sarıldıkları bir fotoğraf paylaştı. Taşçıoğlu, üçlünün bu samimi karesine İzel'in “Biz Hep Böyleyiz” şarkısını ekleyerek durumu taçlandırdı.

Aslında sorun sadece bu diziyle sınırlı değil. Televizyon dünyasında reklam gelirlerinde yaşanan sıkıntılar bütçelere yansımaya başladı ve kanallar yapım şirketlerinden maliyetleri düşürmelerini istedi. Bu durum domino etkisi yarattı; bazı yapım şirketleri ekiplerine ücret indirimi teklif etmeye başladı. Örneğin, Haysiyet dizisi ekibinden yüzde 15, Muhtemel Aşk ekibinden ise yüzde 10'luk bir indirim istendiği konuşuluyor.

Sektördeki bu bütçe savaşları arasında oyuncuların böyle bir sahiplenme göstermesi gerçekten takdire şayan. Bakalım yapımcılar bu centilmenlik karşısında nasıl bir tavır alacak?