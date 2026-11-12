Barış Alper Yılmaz ve Yeşim Yeşilçimen aşkı neredeyse belgelendi

Eğlence

Galatasaray ve A Milli Takım oyuncusu Barış Alper Yılmaz ile Yeşim Yeşilçimen arasındaki aşk iddiaları neredeyse belgelendi. Uzun süredir gözlerden uzak bir birliktelik yaşadıkları öne sürülen ikilinin ilişkisi, Yeşim Yeşilçimen'in sosyal medya paylaşımıyla gün yüzüne çıktı.

Yeşim Yeşilçimen, Barış Alper Yılmaz'ın kendisine hediye ettiği imzalı formayı takipçileriyle paylaştı. Gönderisine "Teşekkürler star" notunu düşen Yeşilçimen, bu hareketiyle birlikteliği resmen doğrulamış oldu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ve magazin dünyası tarafından yakından takip edilen paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni alarak büyük ilgi topladı.

Sizce bu ikili yakışmış mı?