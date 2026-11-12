Filiz ve Yılmaz Antalya'da yeniden buluştu: Tuba Büyüküstün ve Bülent İnal bir arada

Eğlence

Tuba Büyüküstün ve Bülent İnal, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde bir araya geldi. Bir zamanlar Ihlamurlar Altında dizisinde başrolleri paylaşan ikiliyi aynı etkinlikte görmek, izleyicileri direkt 2000'li yıllara götürdü.

Aslında bu ikilinin yolu önce Aşk Yolu adlı televizyon filminde kesişmişti. Sonrasında ise 2005 yılında Kanal D'de başlayan ve 2007'ye kadar süren Ihlamurlar Altında'da Filiz ve Yılmaz karakterlerini canlandırdılar. Dizide varlıklı Tekiner ailesinin kızı Filiz ile bambaşka bir çevreden gelen Yılmaz'ın hikayesini izlemiştik. Hatırlarsanız Yılmaz'ın hayatı önce Elif ile başlamış, ancak hapisten çıkıp zenginleştikten sonra Filiz ile yakınlaşmıştı. Sınıf farkları ve geçmişten gelen hesapların olduğu bu aşk, ekran başında bizi bayağı sarmıştı.

Olay sadece ekranda kalmamıştı; Tuba Büyüküstün ve Bülent İnal gerçek hayatta da bir birliktelik yaşamıştı. Hatta beraber oldukları dönemde Elele dergisi için klasik aşk filmlerinden sahneleri canlandırdıkları bir çekim bile yapmışlardı. Yaklaşık iki yıl süren bu ilişki, dizinin final yaptığı 2007 yılında sona ermişti. Ayrılık haberleri, dizinin final bölümleri yayınlanırken magazin sayfalarına düşmüştü.

Dizinin finalinin üzerinden yaklaşık 19 yıl geçti ama Antalya'dan gelen görüntüler anında Filiz ve Yılmaz'ı hatırlattı. Cuma akşamları ekran başında beklediğimiz o enerjiyi yıllar sonra bir zirvede görmek gerçekten çok şaşırtıcı.

Sizce Filiz ve Yılmaz hala yakışıyorlar mı?