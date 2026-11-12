Gamze Erçel'den ajanlık oyunu: Muhbiri yakalamak için isimleri dağıttı

Eğlence

Gamze Erçel ve Caner Yıldırım çifti ikinci bebeklerini beklerken, kızlarına 'Elisa' ismini verecekleri konuşulmuştu. Ancak Erçel, bu iddianın doğru olmadığını açıklayarak durumu eğlenceli bir hale getirdi.

Bebeğinin gerçek ismini gizlemek için çevresindeki herkese farklı isimler verdiğini belirten Erçel, notlarından kime hangi ismi söylediğini teyit ederek muhbiri bulacağını söyledi.

Caner Yıldırım da bazı kişilerin kendilerini arayıp "Bize söylediğin isim doğru değil miydi?" diye sorduğunu anlattı. Çift, bir arkadaşlarına bebeğin isminin 'Turuncu' olduğunu söylediklerini açıkladı.

Kendi çevresinde resmen istihbarat çalışması yapan Erçel'in bu hamlesi takipçilerini güldürdü. Bakalım notlar tutularak kimin 'muhbir' olduğu ortaya çıkacak mı?