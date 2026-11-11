Uzak Şehir'in hanımağası Instagram'da şaşırttı

Eğlence

Kanal D'nin Uzak Şehir dizisinde Sadakat Albora karakterini canlandıran Gonca Cilasun, Instagram'da paylaştığı karelerle gündeme geldi. Dizideki sert ve otoriter hanımağa imajının aksine, oyuncunun paylaştığı cesur pozlar takipçileri arasında şaşkınlık yarattı.

Kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan fotoğrafların altına takipçileri "Bu Sadakat olamaz" ve "Oldukça cesur" gibi yorumlar yaptı.

Karakterle gerçek hayat arasındaki bu keskin farka biz bayılıyoruz; hanımağanın bu kadar farklı bir yönü olduğunu kim bilebilirdi ki?