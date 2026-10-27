90'ların ikonik yüzü Emel Yıldırım yıllar sonra göründü

Eğlence

Doksanlı yılların en çok konuşulan isimlerinden Emel Yıldırım, Deha Bilimlier'in Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserinde objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla keyifli bir sohbet gerçekleştiren 52 yaşındaki Yıldırım, artık herhangi bir işle uğraşmadığını belirterek "Emekli oldum" dedi. Zamanını çocuklarını büyütmeye ve gezmeye ayırdığını anlatan Yıldırım, yıllara meydan okuyan görüntüsüyle kısa sürede beğeni topladı.

1974 İstanbul doğumlu ve aslen İzmirli olan Yıldırım, 1993 Türkiye güzellik yarışmasında ikinci olduktan sonra dönemin en çok aranan mankenleri arasına girmişti. Podyumlardan sonra moda tasarımına yönelen isim, asıl patlamayı 1995 yılında İbrahim Tatlıses'in "Bir Kulunu Çok Sevdim" klibiyle yaptı. Bu iş birliği sonrasında Tatlıses ile "Aşık Oldum" dizisinde 13 bölüm boyunca kamera karşısına geçti ve ikili hakkında çıkan aşk dedikodularıyla magazin dünyasını salladı.

Dizi sonrası Tatlıses ile araları bozulan Yıldırım, iş insanı Erdal Acar ile evlendi. 19 yıl süren ve Cansu ile Eremcan adında iki çocuklarının olduğu bu evlilik, 2014 yılında anlaşmalı boşanmayla sona erdi. Erdal Acar'ın 2016'da Kardelen Ergin ile evlenmesini mutluluklar dileyerek karşılayan Yıldırım, o günden beri sakin ve gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etti.

Öte yandan, İbrahim Tatlıses ile yaşadığı yaklaşık çeyrek asırlık küslük de 2020'nin başında son bulmuştu. İkili, Nispetiye'de düzenlenen bir kermeste karşılaşıp eski günleri yad ederek barışmıştı.

Sessizliğini bozup karşımıza çıkan Emel Yıldırım'ın hala aynı enerjiye sahip olması şaka mı? Bizce bu emeklilik hayatı ona çok yakışmış!